إسقاط طائرة مسيرة قرب موقع عسكري شرقي العراق

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن قوات من الحشد الشعبي، أسقطت طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، إن "قوات من الحشد الشعبي أسقطت طائرة مسيرة تحمل كاميرا مراقبة، كانت في مهمة لاستطلاع مواقع عسكرية ضمنها موقع للجيش".

وأوضح الشمري، أن "الطائرة أُسقطت بنيران أرضية في منطقة كنعان، شرقي مدينة بعقوبة (مركز ديالى)".

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وبيّن أن "تحقيقا فتح لمعرفة عائدية الطائرة المسيرة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية "الحشد"، قرب الحدود العراقية السورية (غرب).

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر "الحشد الشعبي" وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

كما تعرضت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، فجر الإثنين، لقصف من طائرات مجهولة في مدينة "البوكمال" السورية الحدودية مع العراق، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.