واشنطن تؤكد التزامها التنسيق بين بغداد وأربيل في مجال الأمن

أربيل / علي محمد / الخليج 365

أكد النائب الجديد للمبعوث الأمريكي إلى العراق برايان مكفيتيرز، إلتزام بلاده التنسيق بين بغداد وأربيل في مجال الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماع مكفيتيرز مع رئيس كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، في أربيل، وبحضور القنصل العام الأمريكي في الإقليم ستيف فاكن.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن بارزاني هنأ مكفيتيرز بمناسبة شروعه في مهمته الجديدة، متمنيا له النجاح في مهام منصبه.

وبحث الجانبان العلاقات الأمريكية مع العراق وكردستان في شمال العراق، ومسألة النفط والمناطق المتنازع عليها.

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وشدد على أهمية استقرار العراق والحوار التكنيكي بين بغداد وأربيل.

وعبر مكفيتيرز، عن سروره لزيارة الإقليم وعن التزام بلاده بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم لاجتثاث الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المناطق المختلفة في العراق والتنسيق بين بغداد وأربيل في مجال الأمن.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين قيّما الأوضاع الحالية وتبادلا الآراء بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد.

وبيّن بارزاني، أن الجانبين (أربيل وبغداد) لهما الرغبة لمعالجة المشكلات، ويتبادلان الوفود الزائرة.

ودعا إلى تكثيف المساعي بهذا الصدد كأمر ضروري ومهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.