السودان.. استئناف الدراسة بالجامعات أكتوبر

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، انتصار الزين صغيرون، الأربعاء، استئناف الدراسة بالجامعات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك عقب اجتماع بمجلس الوزارء، لمناقشة ترتيب فتح الجامعات، ومتطلبات استئناف الدراسة، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وتطرق الاجتماع إلى "إعفاء بعض مديري الجامعات، وقبول من تقدم بالاستقالة، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية، حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني، وتوفير كل المعينات لاستقبال الطلاب".

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وأوضحت صغيرون في تصريحات إعلامية، أن "الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي".

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، علقت السلطات في السودان الدروس في كافة مدارس البلاد، عقب اندلاع احتجاجات واسعة، إثر مقتل 6 متظاهرين بينهم 5 طلاب خلال مسيرة احتجت على انعدام الخبز والوقود في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأدى حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.