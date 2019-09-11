الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار في عسقلان دوّت بالخطأ

القدس/ سعيد عموري/ الاناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، أن صافرات الإنذار التي دوت في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، كانت عن طريق الخطأ.

وقال الجيش في بيان نشره على موقع "تويتر"، اطلعت عليه الخليج 365، إنه لا يوجد أي إطلاق لصواريخ من قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرنوت"، انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان، وبعض المناطق المحيطة، قبل أن يصرح الجيش أنها دوت بالخطأ.

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