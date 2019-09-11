تشاووش أوغلو يتباحث هاتفيا مع نظيرته السودانية

أنقرة / زهال دميرجي / الخليج 365

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيرته السودانية أسماء عبد الله، بحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي تركي للأناضول.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أن الوزيرة عبد الله، بحثت مع تشاووش أوغلو العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأشارت الوزارة إلى تقديم الوزير التركي التهاني لنظيرته السودانية بمناسبة توليها منصبها.

وفي سياق متصل، تعقد في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، الجولة الثامنة من المشاورات السياسية التركية ـ السودانية بين وفدي البلدين، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ومستشار الخارجية السودانية عمر دهب محمد.

ومن المنتظر أن تبحث المشاورات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، على رأسها القارة الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.