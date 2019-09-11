فلسطين تتهم إسرائيل بالتلاعب في خصومات أموال المقاصة‎

أيسر العيس / الخليج 365

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الأربعاء، إسرائيل، بالتلاعب في خصوماتها من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، بالضفة الغربية، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند.

ووفق بيان لمكتبه، جدد اشتية، الدعوة إلى إيجاد آلية دولية لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة تدقيق فواتير المياه والكهرباء والمجاري، بشكل خاص.

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واعتبر اشتية، أنّ "إسرائيل تتلاعب بهذه الخصومات".

ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان، من أموال المقاصة، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.