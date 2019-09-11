الخليج - واس اختتم اليوم الاجتماع الثالث عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه الجهاز المركزي المصري للمحاسبات (اربوساي) خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم ما قد أنجز في ضوء خطة عمل 2019، وتقديم مقترحات من أعضاء اللجنة لخطة العمل عن السنوات 2020 – 2021، فضلًا عن مناقشة المسودة النهائية لدليل الرقابة المالية (مرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير).

مما يذكر أن الاجتماع الثالث عشر للجنة شارك خلاله أعضاء من الأجهزة العليا للرقابة من المملكة العربية السعودية الذي مثلها وفد من الديوان العام للمحاسبة، ومصر ودولة الكويت والأردن، والعراق، والمغرب وممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع للجنة المعايير المهنية والرقابية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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