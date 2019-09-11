جامعة الملك سعود توقع مذكرة تفاهم مع “ناصية حلم ” الاجتماعية

الخليج - واس

وقعت جامعة الملك سعود اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ” ناصية حلم ” الاجتماعية والوقفية ،حيث مثل الجامعة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة عبدالعزيز بن سيف، نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، فيما مثل شركة “ناصية حلم” محمد بن عبدالرحمن الزامل، بحضور مساعدة وكيلة الجامعة ومديرة مركز الطالبات ذوات الإعاقة وعدد من أعضاء الشركة، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المثمر بين جامعة الملك سعود وشركة ” ناصية حلم” في دعم المكفوفين من خلال توفير الكتب المنهجية، والتعليمية، والتثقيفية المختلفة المطبوعة بطريقة برايل، لتمكين الكفيفات من القراءة، وتعزيز ثقافتهن، وتنمية مهاراتهن، بالإضافة إلى إثراء المكتبات والمراكز المختصة بالمكفوفين بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة “كلنا نقرأ” وتحقيق الدعم لها.

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين وتوجههما لتحقيق الشراكة في مجال تنمية المجتمع وتأسيس تكامل إستراتيجي في جوانب العمل التثقيفي والتنموي، مبينةً أنه لا يستطيع أن يعبر عن احتياجات ذوى الاعاقة سوى أصحابها ونحن بدورنا نقدم جميع الخدمات التي تسهم في تحقيق الاستقلالية لهن ودمجهن بالمجتمع، مؤكدةً أن أحد أهم أهداف وواجبات الجامعة هو خدمة المجتمع.

من جهته وجه الزامل شكره وتقديره لجامعة الملك سعود، وإلى صاحبة مبادرة ” كلنا نقرأ” سميرة العتيبي، على الدعم وما يقدموه لخدمة المجتمع .