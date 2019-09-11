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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة عكس السير وقطع الإشارة بـ«الشمالية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت دوريات المرور بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على قائد شاحنة سار عكس اتجاه السير، وقطع الإشارة الضوئية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية أنه ستتم إحالة المضبوط للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تنص على غرامة (3 – 6) آلاف ريال لمن يقوم بقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، أو قطع الإشارة أثناء الضوء الأحمر.
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