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6 أطعمة لعمل لانش بوكس صحي لأطفالك
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
لانش بوكس
كتب
الخليج 365
ساعات ويستقبل الطُلاب العام الدراسي الجديد، ويعد "اللانش بوكس" وخاصة لطلاب المراحل الأولية من التعليم، من أهم الوجبات التي يتناولوها خلال اليوم، خاصة إنهم يقضون نحو 6 ساعات متواصلة بالمدارس، ما يجعلهم بحاجة لنظام غذائي سليم، بجانب المجهود العقلي، والبدني خلال وقت الدراسة.
وكان موقع "healthy" سلط الضوء على بعض المكونات الأساسية، لتعبئة "لانش بوكس" صحي لأطفالك، جاءت على النحو التالي: الابتعاد عن المعلبات والحلوى التي تحتوي على نسبة سكر عالية.
الاعتماد على النشويات كالمكرونة والخبز والأرز.
أن يحتوي "اللانش بوكس" على بروتين مثل اللحوم والدجاج.
وجود بعض البقوليات كالعدس والحمص.
حاولي وضع بعض الفواكه والخضروات، التي تحوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.
ضرورة تواجد زحاجة ماء كافية طوال اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.