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6 أطعمة لعمل لانش بوكس صحي لأطفالك

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

لانش بوكس

كتب الخليج 365

ساعات ويستقبل الطُلاب العام الدراسي الجديد، ويعد "اللانش بوكس" وخاصة لطلاب المراحل الأولية من التعليم، من أهم الوجبات التي يتناولوها خلال اليوم، خاصة إنهم يقضون نحو 6 ساعات متواصلة بالمدارس، ما يجعلهم بحاجة لنظام غذائي سليم، بجانب المجهود العقلي، والبدني خلال وقت الدراسة.



وكان موقع "healthy" سلط الضوء على بعض المكونات الأساسية، لتعبئة "لانش بوكس" صحي لأطفالك، جاءت على النحو التالي: الابتعاد عن المعلبات والحلوى التي تحتوي على نسبة سكر عالية.

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الاعتماد على النشويات كالمكرونة والخبز والأرز.

أن يحتوي "اللانش بوكس" على بروتين مثل اللحوم والدجاج.

وجود بعض البقوليات كالعدس والحمص.

حاولي وضع بعض الفواكه والخضروات، التي تحوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.

ضرورة تواجد زحاجة ماء كافية طوال اليوم.