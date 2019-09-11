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دراسة : الرجال اكثر تقبلا للاتصال بالفضائيين من النساء

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

أظهر بحث جديد من جامعة أكسفورد أن الرجال أكثر حماسة للتحدث مع الكائنات الفضائية من النساء، وتم الإعلان عن نتائجه في مهرجان العلوم البريطاني، حيث إن 55 % من الرجال يرغبون في الوصول إلى من هم خارج كوكب الأرض، مقارنة بـ 47 % من النساء.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 2000 شخص قالوا إنهم يريدون بدء الاتصال، و14% فقط لا يرغبون في بدء اتصال مع الكائنات الفضائية. وقال الدكتور بيتر هاتفيلد ، من قسم الفيزياء في جامعة أكسفورد: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنستلم رسالة من خارج الأرض، أو متى سيحدث ذلك، لكن الفلكيين يستمعون للتردادات دائما، وقد يحدث ذلك في أي وقت. وأضاف "إذا تلقينا رسالة، فمن الجيد أن نعرف أن الجمهور يبدو أنه يثق في قيام العلماء بدور رئيسي في عملية صنع القرار التي يحتمل أن ترد على الكائنات الفضائية، وهذه النتائج مثيرة للاهتمام لفهم العلاقة بين العلم والديمقراطية، وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء في الاستفتاءات وعمليات صنع القرار في المستقبل؟"