قوات الحشد الشعبي تعلن إسقاط طائرة حاولت استهداف الجيش العراقي

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الحشد الشعبي إن "إن الفريق التكتيكي التابع للواء 26 في الحشد الشعبي المرابط في قاطع عمليات ديالى – منطقة كنعان رصد تلك الطائرة وعلى الفور سارع باستخدام المعدات التقنية التي يمتلكها وإسقاط الطائرة بنجاح".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE

وأضاف "الطائرة كانت تستطلع تمهيداً لاستهداف قطعات الجيش العراقي خلال الأيام القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن الحشد الشعبي العراقي، أنه تصدى بالمضادات الأرضية لطائرات مسيرة مجهولة حلقت فوق مقاره بمحافظة صلاح الدين.

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وقال بيان لمديرية إعلام الحشد: "عالجت المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الأربعاء، طيرانا مسيرا حلق فوق مقاره في صلاح الدين".

وتابع البيان، نقلا عن مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد، قحطان الباوي، أن "طيرانا مسيرا حلق، صباح اليوم، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، مبينا أن، المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وأضاف الباوي أنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".