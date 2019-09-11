السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

وأعلنت الوزارة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ عن الخطوة الجديدة قائلة ”مواكبةً لمتطلبات رؤية السعودية 2030، قامت وزارة الخدمة المدنية بإنشاء وكالة تمكين المرأة، للتركيز على تمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي فيه“.
ومن شأن إنشاء وكالة خاصة بتعيين النساء في الوظائف الحكومية أن يوفر لعدد منهن وظائف في القطاع العام، ويخفض من نسب البطالة المرتفعة بين النساء.
هذا وتسير الرياض بوتيرة متسارعة نحو دعم النساء وإزالة القيود التي كانت تحد من مشاركتهن في سوق العمل والحياة العامة في المملكة، وحصلت نساء المملكة بالفعل في غضون عامين على كثير من الحقوق التي كنَّ محرومات منها في الماضي.
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