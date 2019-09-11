تقرير رسمي يكشف سبب وفاة إسراء غريب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إسراء غريب كشف تقرير طبي صادر عن وزارة العدل الفلسطينية، الاربعاء، أن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب نجم عن مضاعفات، من جراء الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وبحسب ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، فإن إسراء غريب توفيت عن 21 عاما بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، على إثر تجمع الهواء في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وفارقت إسراء غريب، الحياة في أغسطس الماضي، فيما قالت جماعات حقوقية إنها "جريمة شرف"، وفتحت السلطات تحقيقا في وفاة غريب، التي كانت تعمل في أحد صالونات التجميل في بيت لحم، حيث كانت تعيش.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وفي المنحى نفسه، أعلنت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم غد الخميس.

وأعلنت النيابة "توقيف 3 اشخاص على خلفية واقعة الوفاة، للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع إسراء غريب، وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها".

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