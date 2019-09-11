شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس الإماراتى يمنح سفير إيطاليا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السفير الإيطالى لدى الدولة "ليبوربو ستيلليلنو"، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى منح السفير الوسام تقديرا للجهود التى بذلها خلال فترة عمله فى الدولة ما أسهم فى تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا فى العديد من المجالات.

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و قلد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، السفير الإيطالى، الوسام خلال استقباله له بمكتبه فى ديوان عام الوزارة فى أبو ظبى.

و أعرب وزير الخارجية، عن أمنياته للسفير الإيطالى بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دوره فى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و جمهورية إيطاليا فى المجالات كافة.

من جانبه أعرب ليبوربو ستيلليلنو، عن بالغ تقديره وشكره للشيخ خليفة، مشيدا بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذى يلعبه إقليميا ودوليا.

كما توجه بالشكر للجهات الحكومية فى الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابى فى نجاح مهمته فى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.