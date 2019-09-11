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اليمن يدين عزم نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أدانت الجمهورية اليمنية اليوم الأربعاء تصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

 

وأكدت الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة سبأ للأنباء - أن إعلان نتنياهو يشكل انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعمل على تقويض أي فرص لإحراز أي تقدم في عملية السلام.

 

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وحمل اليمن الاحتلال الإسرائيلي نتائج وتداعيات هذه التصريحات، مؤكدا موقفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية.

 

ورحبت وزارة الخارجية بدعوة المملكة العربية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

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