شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ولى العهد السعودى يوجه بترميم قصر نورة بنت عبد الرحمن على نفقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود "قصر الشمسية"، الواقع بالقرب من حى المربع، وذلك على نفقته الخاصة.



قصر الأميرة نورة "الشمسية"

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى دعم ولى العهد، امتدادًا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية فى المملكة، بما يؤكد حرصه على المبانى التاريخية فى المملكة، وعناية القيادة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة فى التاريخ السعودى.



قصر الأميرة نورة

من جهته، رفع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، لولى العهد، أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث، قائلا: "إن التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية الذى يحتل مكانة رفيعة فى وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس ببنائه للأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود".

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وأضاف فرحان: "حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فى المشهد الاجتماعى السعودى عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات فى تنمية المجتمع، والفاعلات فى العمل الإنسانى".



قصر الشمسية

وأشار وزير الثقافة إلى ما يحتويه القصر، الذى يقع على الضفة الغربية من وادى البطحاء، من نقوش فريدة تعكس أسلوب العمارة المحلية فى خمسينيات القرن الهجرى الماضى، مجدداً شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه من اعتناء بالمكتسبات الوطنية والتاريخية التى تحفظ للمملكة ثقافتها وتراثها.



مدخل القصر

يذكر أن الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود، التى ولدت فى عام 1292 للهجرة فى مدينة الرياض، استطاعت فى فترة وجيزة أن تسجل حضوراً لافتاً فى التاريخ السعودى، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فى شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دوراً فاعلاً فى العمل الخيرى والاجتماعى، وتوفيت عن عمر يناهز 77 عاماً.