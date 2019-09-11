شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القبرصى ووزير الخارجية السعودى يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرض الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، بالقصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا، مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة الدولية.

وأشاد العساف - خلال اللقاء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء - بعمق العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بالعديد من المجالات.

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وكان الوزير السعودي التقى، خلال زيارته الحالية إلى قبرص، رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، واستعرضا العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث العساف مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.