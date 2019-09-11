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وفاة معمر بريطانى بلدغة بعوضة والسبب

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

بعوضة _ أرشيفية

كتب الخليج 365

توفي أحد سكان "رود آيلاند" بعد إصابته بالمرض النادر الذي يحمله البعوض الذى يسمى "التهاب دماغ الخيول الشرقي (EEE)".



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" توفي المجهول ، الذي كان في الخمسين من عمره وعاش في ويست وارويك ، يوم الأحد ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في رود آيلاند.

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وهذه هي الحالة الأولى من حالات الإصابة بمرض “EEE” في الولاية منذ عام 2010 وهي أول حالة وفاة بسبب الفيروس منذ عام 2007، كما أنه يمثل ثالث وفاة في الولايات المتحدة هذا العام بعد الإبلاغ عن حالات في ولايتى "ماساتشوستس" و "ميشيجان".

عندما أبلغ مسؤولو الصحة عن الحالة لأول مرة في 30 أغسطس الماضى ، قيل إن المرضى في حالة حرجة، وفي غضون يومين ، لقوا حتفهم، وقال المسئولون عن الصحة في رود آيلاند، إنهم يرشون حاليًا علاجات البعوض في أربعة مناطق يُعتبر أنها معرضة لخطر شديد بسبب EEE.

ويعتبر “EEE” هو مرض نادر يسببه فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، وتم اكتشافه لأول مرة في ولاية ماساتشوستس في عام 1831 وعادة ما يؤثر على عدد متساو من الخيول والبشر كل عام: حوالي 5 إلى 10.

تحدث غالبية الحالات بين أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف على طول دولتي المحيط الأطلسي وساحل الخليج، ولا يصاب معظم الأشخاص بأعراض ، ولكن يمكن أن يعاني الأشخاص من قشعريرة وحمى وصداع وقيء.