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بالفيديو .. طائرة توفر شبكة 5G للمناطق النائية

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

طائرة _ أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

فى حين أن شبكات الجيل الخامس متاحة الآن فى بعض المدن الكبرى إلا أن الوصول إليها لا يزال محدودًا للغاية فى المناطق النائية، ولكن بفضل طائرة شمسية جديدة قادرة على البقاء محمولة جواً لمدة عام فى المرة الواحدة توفير هذه الشبكات.



نقلاً عن موقع ميرور البريطانى، تقوم شركة BAE Systems بتطوير الطائرة التى يطلق عليها اسم PHASA-35. حيث قال نايجل وايتهيد، كبير مسئولى التكنولوجيا فى شركة BAE Systems: "إن استثماراتنا فى الشركة ستمكننا من نقل هذه التكنولوجيا إلى مرحلة الإنتاج، مع إمكانية حقيقية للغاية أن تدخل هذه الطائرة عملياتها الأولية مع العملاء فى غضون 12 شهرًا من تجارب الطيران".

فى غضون 15 شهرًا فقط طور الفريق نموذجين أوليين للطائرة، وسيتم اختبارهما الآن فى منشأة الشركة فى لانكشاير، ومن الممكن إطلاق الطائرات أوائل العام المقبل.