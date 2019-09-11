بالفيديو... مواطنون يفاجئون الأسد لحظة دخوله وعائلته دار الأوبرا

نشرت وسائل التواصل السورية فيديو تظهر فيه لحظة دخول الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته لحضور فيلم "دم النخل" في دار الأوبرا، وقيام الحضور بالغناء له بمناسبة عيد ميلاده الرابع والخمسون.

ويعرض الجزء الأول من "برومو" فيلم "دم النخل" الذي أخرجه المخرج الدولي نجدة أنزور، بحسب صحيفة "الوطن" السورية.

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ويتحدث الفيلم عن أبرز أوابد مدينة تدمر الأثرية التي دمرها تنظيم "داعش" ‏الإرهابي، ويوثق سيرة حياة عالم الآثار الشهيد خالد أسعد الذي أعدمه هذا التنظيم ‏الإرهابي.

وتصور أحداث الفيلم الإصرار السوري والرغبة في الحياة بالرغم من الحرب، وقال أنزور:

"رغبنا في التركيز على البعد الإنساني أكثر، والعمق التاريخي للأزمة، أنتم تعرفون أن الصهاينة هدفهم تدمير المنطقة".