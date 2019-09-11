بالفيديو... ضبط كميات مهولة من المخدرات قبل دخولها السعودية

وثق حساب "السناب الأمني"، فرق مكافحة المخدرات في جدة، خلال ضبطها لكميات وصف بالمهولة من الحشيش والمخدرات. إلى ذلك، تم ضبط مصنع صغير ليسهل على الجناة عملية التوزيع داخل المملكة.

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