دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لمحبي الألعاب.. تعرفوا على خدمة Apple Arcade من شركة آبل

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن توافر خدمتها الجديدة Apple Arcade في App Store ، بداية من يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر مع نظام التشغيل iOS 13، حيث ستقدم طريقة لعب جديدة كليًا لاستمتاع بلا حدود.

تعرف على خدمة Apple TV+ الجديدة من شركة آبل alqiyady 1 تعرف على خدمة Apple TV+ الجديدة من شركة آبل

شاهد أيضاً: تعرف على خدمة Apple TV+ الجديدة من شركة آبل جاء ذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي أُقيم مساء يوم أمس الثلاثاء، على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة؛ حيث ستكون خدمة Apple Arcade باشتراك 19.99درهم إماراتي شهريًا على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV.

آبل تكشف عن جهاز alqiyady 1 آبل تكشف عن جهاز

شاهد أيضاً: آبل تكشف عن جهاز "آي باد" جديد.. وهذه مواصفاته خدمة Apple Arcade ستتوافر في البداية بفترة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد؛ حيث سيتمكن مستخدمو Apple Arcade من الاستمتاع بوصول غير محدود لكتالوج الألعاب الكامل الذي به أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية.

صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 alqiyady 1 صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5

شاهد أيضاً: صور: آبل تكشف عن الجيل الجديد من ساعتها Apple Watch Series 5 خدمة Apple Arcade، التي يمكن لعبها دون الاتصال بالإنترنت سيشمل الاشتراك الواحد بها مشاركة لغاية ستة من أفراد العائلة الواحدة مع المشاركة العائلية؛ حيث سيتعدى الكتالوج 100 لعبة خلال الأسابيع القادمة بانضمام العاب جديدة.

بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته alqiyady 1 بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته

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شاهد أيضاً: بالفيديو: آبل تكشف عن هاتفها الجديد آيفون 11.. تعرف على مميزاته ومن المقرر أن تتوافر خدمة Apple Arcade يوم 30 سبتمبر الجاري على نظامي التشغيل iPadOS وtvOS 13، وفي أكتوبر على نظام التشغيل macOS Catalina.. المزيد:

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