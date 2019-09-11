وزير إسرائيلي: "ستكون هناك حرب في غزة.. لا مفر منها"

حمل وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، إيران المسؤولية عن القصف الصاروخي من قطاع غزة والذي أجبر أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الهروب من تجمع انتخابي في مستوطنة أسدود، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
واتهم كوهين في تصريح أدلى به اليوم أثناء مؤتمر في هرتسليا طهران بتمويل وتسليح فصائل غزة، مشددا على أن ما حدث أمس يشكل "محاولة إيرانية للتدخل في انتخابات الكنيست" التي ستجري في إسرائيل بعد أقل من أسبوع.
وأبدى الوزير المنتمي إلى حزب نتنياهو "الليكود" قناعته بأن حربا جديدة على غزة أمر لا مفر منه، قائلا: "ستكون هناك حرب في غزة، وذلك لا يسعدنا وليس ما نريده، لكن مثل هذه الحرب قادمة".
كما وجه الوزير انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهوده الرامية إلى إطلاق حوار بين نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، قائلا إن ماكرون "يضع المصالح الاقتصادية فوق مصالح إسرائيل، كما فعله "الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول عام 1967".
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