شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهجن الإمارتية تحقق الفوز بأشواط المساء فى سباق الهجن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الهجن الإماراتية الفوز بأشواط المساء بمهرجان ولى العهد لسباقات الهجن بالسعودية والمتواصلة على أرض ميدان الطائف .

وأعلنت اللجنة المنظمة بالاتحاد السعودى للهجن ان اشواط مساء اليوم كانت للهجن فئة سـنَ الثنايا 7 وشارك فيها الشيوخ وأبناء القبائل - وفاز فى الشوط 1 (الطاغية) لهجن الرئاسة - على بن جميل الوهيبي، زمن 10:48:9، الشوط 2 (مبلش) لـ هجن الرئاسة - على بن جميل الوهيبي، زمن 10:55:65، الشوط 3 (العنود) لـ حمد محمد فطيس المري، زمن 10:59:56، والشوط 4 (الكايد) لـ عامر راشد سعيد المري، زمن 11:04:4، والشوط 5(الشاهينية) لـ هجن العاصفة - غياث الهلالي، زمن 11:11:83، الشوط 6 (مدد) لـ محمد حمد فطيس المري، زمن 11:21:59، الشوط 7 (صحاري) لـ السمو الملكى الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود، زمن 11:18:45 المضمر : ماجد حلفان المرى، والشوط 8 .(مايهاب) لـ هجن الرئاسة - على بن جميل الوهيبى 11:37:11..

وفى أشواط الصباح لفئة "ثنايا"، لمسافة 7 كيلو مترات فاز فى الشوط 1 (قبول) لـ مطلق على الخمعلى العنزى فى زمن 11:24:19، والشوط 2 (المحيط) لـ محمد زومان آل مرسال الهاجرى، زمن 11:82:85، والشوط 3 (جباره) لـ سالم سعيد منانه الكتبي، زمن 7:42:57، والشوط 4 (مرفوق) لـ محمد سلطان سعيد المالكى، زمن 11:29:76، والشوط 5 (مهمه) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري، زمن 11:18:85، والشوط 6 (سمران) لـ حزام على حمد الفهيده المري، زمن 11:26:89، والشوط 7 (الحذرة) لـ عبدالله خليفه سلطان بالعبدة 11:26:40، والشوط 8 .(همام) لـ صالح بنية صالح البلوي، زمن 11:28:73، والشوط 9 (سلهوده) لـ بدر وجب بندر العتيبي، زمن 11:25:35، والشوط 10 (غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيده المري، زمن 11:18:54، والشوط 11 (جمره) لـ محمد محسن آل زايد الهاجري، زمن 11:23:00، والشوط 12 (الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري، زمن 11:31:38 .

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وتجرى منافسات مهرجان ولى العهد للهجن بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية وفرنسا على جوائزه التى بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التى تضمنت تنفيذ (439) شوطا موزعة على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، وتأتى الأشواط الختامية فى المرحلة الثالثة والأخيرة بـ 173 شوطًا.

ويُعد مهرجان ولى العهد للهجن الأقوى من نوعه فى المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التى بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.











