شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى: الانتخابات الرئاسية ستتم فى موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستتم في موعدها المحدد.

وأوضح صالح - في كلمة خلال زيارته للناحية العسكرية الخامسة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية - اليوم الأربعاء - "أن الحديث يدور حول ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ونحن على يقين تام بأنها ستتم في موعدها المحدد"، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تتنبى أجندة أُمليت عليها من جهات معادية بغرض بذل كل الجهود المغرضة لتعطيل الحل الدستوري".

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وأكد نائب وزير الدفاع الجزائري، أن هذه "الأطراف المعادية" تدرك أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني "بداية فتح أبواب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي" قائلا: "إن هذا الأمر لا يعجب هذه الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة المتمثل في تطبيق مبدأ التغليط والاختباء وراء شعارات أصبحت اليوم مفضوحة أمام الرأي العام الوطني".

ولفت صالح، إلى أن هذه الأطراف تعيش "أزمة حقيقية"، ووجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بما يفرزه الصندوق وإما العيش بمعزل عن الخيار الشعبي"، ومن هنا يسعون إلى بديل ثالث مجهول العواقب لكونه "بعيدا تماما عن مصلحة الشعب الجزائري".

وحرص صالح على طمأنة الشعب الجزائري قائلا: "إن الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال، وسيستمر في مرافقته وطيلة هذه المرحلة الحساسة حتى تمكينه من إجراء الانتخابات الرئاسية في كنف الأمن والأمان".