شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: إجلاء نحو 4400 لاجئ وطالب لجوء من ليبيا منذ 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء أكثر من 4,400 لاجئ وطالب لجوء من ليبيا إلى بلدان أخرى منذ عام 2017.

وأوضحت المفوضية، في بيان أوردته (بوابة أفريقيا) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه لا يزال هناك ما يقدر بـ 4,700 شخص محتجز في ظروفٍ عصيبة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا بحاجة لنقلهم إلى بر الأمان وتزويدهم بالحماية والمساعدات المنقذة للحياة والحلول الدائمة.