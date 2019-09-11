شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دخول 115مركبة إلى مزاد تمور الأحساء بالسعودية وتصاعد فى الكميات الواردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2019، الذى تنظمه أمانة الأحساء بمدينة الملك عبد الله للتمور، بالتعاون مع عدد من القطاعات والجهات المختصة، تدفق كميات كبيرة من المركبات المحملة بالتمور.



تمور الاحساء

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كشف المهندس محمد السماعيل، مدير مدينة الملك عبد الله للتمور، عن تسجيل دخول 115 مركبة إلى المزاد، محملة بـ ٩٥ طنًا، ليكون الأحد الماضى، انطلاقة فعلية لتدفق كميات التمور من نخيل الأحساء، حيث سجل أعلى سعر لصنف تمور الخلاص، 21100 ريال لـ"المن" الواحد (240 كجم)، فى حين سجل صنف الشيشى أعلى سعر بـ5100 لـ"المن" الواحد.

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مزاد تمور الإحساء

وأكد المهندس السماعيل، أن المزاد سوف يشهد تصاعد نسبى من حيث الكميات الواردة للمزاد، لاسيما وأن بيع التمور خارج المزاد يعد مخالفة للأنظمة لكونها مجهولة المصدر وغير خاضعة للاختبار والقياس، فى حين أن الدراسات الميدانية والرسمية تؤكد ارتفاع معدل الجودة والقيمة التسويقية للتمور خلال المواسم الماضية، نظير ما يمتلكه المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبرى لفئات التمور الواردة، ولما تتمتع به نخيل الأحساء من جودة نوعية فى مراحل تكوين التمور، وارتفاع ثقافة المزارعين فى المحافظة على الجودة، والعمل على رفع القيمة السوقية للتمور.

ولفت مدير مدينة الملك عبد الله للتمور إلى أن بدايات مزاد التمور لهذا العام، سجلت أسعاراً مرتفعة لـ المَنّ مما يعكس مؤشراً إيجابياً لتدفق كميات أعلى من التمور للمزاد وتنامى وتيرة الأسعار فى قادم الأيام.