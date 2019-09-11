شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين بشدة إعلان نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر سبتمبر الحالي، مؤكدة ان هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل.

وتطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الاعلان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .