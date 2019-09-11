واشنطن تؤكد دعمها لحكومة حمدوك بالسودان

الخرطوم/الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، دعم واشنطن للحكومة الانتقالية بالسودان التي شكلها عبدالله حمدوك.

جاء ذلك في رسالة تهئنة تلقاها حمدوك بمناسبة تشكيل حكومته، من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بامبيو، بحسب بيان للخارجية السودانية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن بومبيو أكد دعم واشنطن لحكومة حمدوك التي جاءت "استجابةً لإرادة الشعب السوداني وانطلاقاً من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن بلاده ستظل "شريكاً ثابتاً للسودان".

وأعرب بومبيو عن تطلع واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الإرهاب، بحسب المصدر ذاته.

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري أعلن حمدوك عن "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

والأحد، أدى وزراء الحكومة الجديدة بالسودان، اليمين الدستورية، للمرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

والخميس، أعلن حمدوك تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهي أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.