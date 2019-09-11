برلين: "حدث دولي" حول ليبيا في الخريف

طرابلس/ الخليج 365

قال السفير الألمانى لدى طرابلس، وليفر أوفكزا، الأربعاء، إن برلين تبذل جهودًا، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لعقد "حدث دولي" حول النزاع الليبي، في فصل الخريف الجاري.

وكتب أوفكزا، عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين بشأن ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار، استنادًا على الخطة المكونة من ثلاث خطوات، التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)".

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقائد القوات في شرق ليبيا.

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وأضاف أوفكزا، أن "ألمانيا قامت بعملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، وبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل تلك الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذو مغزى في فصل الخريف الحالي".

ويبدو أن السفير الألماني يتحدث عن المؤتمر الدولي، الذي اقترحه المبعوث الأممي، وتجري مباحثات لعقده.

وتسعى الأمم المتحدة ودول أعضاء في المنظمة الدولية إلى احتواء تداعيات هجوم متعثر تشنه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

وأجهض ذلك الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة آنذاك لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.