رئيس وزراء السودان: حريصون على تطوير التعاون مع بريطانيا

الخرطوم / الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، عن حرص الخرطوم على تطوير التعاون مع بريطانيا.

وأثناء لقائه السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديق، قال حمودك، إن السودان حريص على تطوير سبل التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم حكومة الفترة الانتقالية بالسودان، في مجال الخدمات العامة وبرامج بناء القدرات.

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وبدأت في السودان، في21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وأشاد صديق، بمنح الحكومة السودانية عملية تحقيق السلام أولوية قصوى في برامجها.

ويأمل السودانيون أن تنهي المرحلة الانتقالية اضطرابات شهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.