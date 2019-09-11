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ألمانيا تنتقد خطة نتنياهو ضم أراضٍ بالضفة المحتلة

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برلين/ الخليج 365

انتقدت الحكومة الألمانية الأربعاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض "السيادة" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، في حال انتخابه مجددا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي موجز عقده بالعاصمة برلين.

وقال سيبرت: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها عرقلة حل الدولتين".

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وشدد على أن موقف حكومة بلاده المعارض للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "لم يتغير".

بدورها،اعتبرت ماريا أديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، في تصريحات إعلامية، أن ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية لأراضيها، يعتبر "انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة، لازالت تتوالى لليوم الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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