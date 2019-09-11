لجنة أممية: واشنطن وموسكو والنظام و"قسد" ارتكبوا جرائم حرب في سوريا

جنيف/ بايرام الطوغ/ الخليج 365

أعلنت لجنة التحقيق الأممية في سوريا أن ما قام به كل من التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، وروسيا والنظام السوري والمنظمات الإرهابية "بي كا كا/ي ب ك" يمكن اعتباره "جرائم حرب".

وذكرت اللجنة الأممية أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا يظهر ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

وأكد التقرير، الذي يستند إلى نحو 300 مقابلة وصور الأقمار الصناعية وتحليلات الفيديو والصور، منذ بداية العام 2019 وحتى يوليو/تموز، أن أعمال التحالف الدولي وروسيا والنظام تدخل ضمن إطار جرائم الحرب.

وأضاف التقرير أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا تسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة من المدنيين، مشيرًا أن هذه الأعمال من المحتمل إدراجها ضمن جرائم الحرب.

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وأكد التقرير، أن طائرات النظام السوري وحلفائه الروس تشنّ أيضا غارات تستهدف، على نحو ممنهج، المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع مما قد يصل أيضا إلى حدّ جرائم الحرب.

وقال هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في مؤتمر صحفي من مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن أعمال المنظمات الإرهابية "بي كا كا/ي ب ك" في سوريا يمكن أن تكون أيضا ضمن جرائم الحرب.

وأضاف مجلي، أنهم قاموا بتوثيق جرائم المنظمات الإرهابية "بي كا كا" وأذرعها المتمثلة بـ "ب ي د"، و"ي ب ك " و"قسد"،العام الماضي في سوريا.

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