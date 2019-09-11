وفد عسكري أمريكي يستكمل مباحثاته في شانلي أورفة التركية

شانلي أورفة/ أشبر آياآيدن/ الخليج 365

استكمل الوفد العسكري الأمريكي، الأربعاء، مباحثاته في مركز العمليات المشتركة بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، بغية تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا.

وترأس الوفد نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وعقد الوفد الأمريكي اجتماعًا مع مسؤوليين عسكريين أتراك في مركز العمليات المشتركة بمقر قيادة فوج حرس الحدود الثالث في قضاء أقجة قلعة بالولاية.

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وعقب استكمال المباحثات توجه الوفد إلى مركز المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة.

والأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى، شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.