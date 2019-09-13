قلواك: فرقاء السودان يوقعون اليوم بجوبا إعلان مبادئ

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير، إن الفرقاء السودانيين سيوقعون إعلان مبادئ الأربعاء في جوبا.

وأضاف قلواك، في تصريح لموقع "العين الإخبارية" الإمارتي أن الأطراف السودانية ستوقع بعد ساعات على إعلان مبادئ بعد أن توافقت على إعلان مبادئ شامل يؤسس لتحقيق سلام، مؤكدا أن جوبا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام.

وكشفت ورقة رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) عبدالعزيز آدم الحلو، التي تتضمن رؤيته لحل المشكلة السودانية، عن ضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ سياسية كخطوة أولية والاعتراف بوجود مشكلة للوصول إلى الحل السياسي العادل والشامل.

وأكدت الورقة ضرورة تسليم جميع مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية للعدالة الدولية مع ضمان استقلالية القضاء السوداني.

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