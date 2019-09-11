نشر آل الشيخ علي حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، "سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأسماء التالية نظراً لإساءتهم لشخصي واسمي ومكانتي وسأسعى جاهداً لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائماً متعاونين بأخوة ومحبة بعيداً عن الدخلاء".
وأضاف آل الشيخ "مصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي، وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس هذا الفخ وأنا أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لا تسمح بالإساءة لأحد (خليكو شجعان وماتمسحوش الإساءات دي إذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي)".
كما أرفق آل الشيخ المنشور بقائمة تتجاوز 50 شخصا، التي ينوي اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
هذا وكان آل الشيخ قد أعلن عن تقدمه ببلاغات إلى الجهات القانونية بسبب التجاوزات ضده في الفترة الأخيرة من بعض الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء... تركي آل الشيخ ينشر قائمة سيتخذ ضدها إجراءات قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.