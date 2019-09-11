خلال 24 ساعة.. عودة 1416 لاجئا سوريا من الأردن ولبنان إلى بلدهم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1416 لاجئا سوريا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 423 شخصا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 993 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء، أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، وأن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.