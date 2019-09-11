شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نتائج 12 شوط من سباق ولى العهد للهجن بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق ولى العهد للهجن بالسعودية، نتيجة 12 شوط جرت اليوم بمضمار الهجن بالطائف لفئة " ثنايا"، لمسافة 7 كيلو مترات .

وبحسب بيان الاتحاد السعودى للهجن المنظم لمهرجان، فاز فى الشوط 1 (قبول) لـ مطلق على الخمعلى العنزى فى زمن 11:24:19 ، والشوط 2 (المحيط) لـ محمد زومان آل مرسال الهاجرى ، زمن 11:82:85 ، والشوط 3 (جباره) لـ سالم سعيد منانه الكتبي، زمن 7:42:57 ، والشوط 4 (مرفوق) لـ محمد سلطان سعيد المالكى ، زمن 11:29:76، والشوط 5 (مهمه) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري، زمن 11:18:85 ، والشوط 6 (سمران) لـ حزام على حمد الفهيده المري، زمن 11:26:89 ، والشوط 7 (الحذرة) لـ عبدالله خليفه سلطان بالعبدة 11:26:40 ، والشوط 8 .(همام) لـ صالح بنية صالح البلوي، زمن 11:28:73 ، والشوط 9 (سلهوده) لـ بدر وجب بندر العتيبي، زمن 11:25:35 ، والشوط 10 (غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيده المري، زمن 11:18:54، والشوط 11 (جمره) لـ محمد محسن آل زايد الهاجري، زمن 11:23:00 ، والشوط 12 (الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري، زمن 11:31:38 .

وتجرى منافسات مهرجان ولى العهد للهجن بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية وفرنسا على جوائزه التى بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التى تضمنت تنفيذ (439) شوطا موزعة على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، وتأتى الأشواط الختامية فى المرحلة الثالثة والأخيرة بـ 173 شوطًا.

ويُعد مهرجان ولى العهد للهجن الأقوى من نوعه فى المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التى بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.



سباق الهجن بالطائف

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سباق الهجن بالطائف



سباق الهجن بالطائف



سباق الهجن بالطائف



سباق الهجن بالطائف



سباق الهجن بالطائف