شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العالمى للصمغ العربى يعقد فى 30 اكتوبر المقبل بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، إن المؤتمر العالمي للصمغ العربي، سيعقد بالخرطوم في 30 أكتوبر المقبل، برعاية من الأمم المتحدة، ومشاركة دولية وافريقية ومحلية.

وأكد مدني، خلال اجتماع اليوم الاربعاء مع قيادات الوزارة المسؤولين عن الترتيب لعقد المؤتمر، إن تلك الفعالية تعد مهمة للغاية، كونها ثاني مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بالسودان منذ الاستقلال.

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وأضاف أن المؤتمر فرصة لإعادة تعريف السودان بشكل مختلف باعتباره دولة مرتبطة بالإنتاج والتنمية ، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا واللجان الفرعية للتحضير للمؤتمر، والتي أكملت استعداداتها بصورة جيدة.

وأعرب عن تطلعه في أن تتحقق في المؤتمر مشاركة عالية من دول العالم، لإعادة تعريف السودان بشكل جديد.