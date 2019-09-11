شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدى مرشح انتخابات تونس: سأفرض احترام القانون وتطبيقه على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الكريم الزبيدى، المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها بتونس، احترامه للقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، فى حالة فوزه برئاسة الجمهورية، متعهدًا بأنّه سينقذ تونس من المافيا المنتشرة في كل مكان وفق تعبيره.

وأضاف الزبيدي في لقائه بإذاعة "موزاييك"، أنّه سيحرص على تنقيح المجلة الانتخابية بما في ذلك العتبة الانتخابية ومنع السياحة الحزبية ومراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.

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كما شدّد على أنّه سيعمل على مراقبة السلع الموردة من الصين وتركيا خاصة، وإخضاعها للمتابعة لمعرفة مسارها وهى طريقة لتجفيف منابع التهريب والاكتفاء بتوريد المواد الأولية والتخلّى عن الكماليات.