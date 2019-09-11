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وأضاف صالح خلال زيارة عمل وتفتيش عسكرية، "نحن على يقين بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الوقت المحدد بفضل قوة إدراك الشعب لأجندة أطراف معروفة".
وأوضح أن "تلك الأجندة أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من أجل تعطيل الحل الدستوري"؛ بحسب موقع قناة "النهار".
© REUTERS / HANDOUT
وأشار إلى أن "هذه الأطراف المعادية تعيش أزمة حقيقية ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بما يفرزه الصندوق أو العيش بمعزل عن الخيار الشعبي".
وذكر صالح، أن "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها في خدمة الوطن والشعب".
وختم صالح قائلا "ليطمئن الشعب الجزائري بأن جيشه لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال".
وكان أحمد قايد صالح، قد جدد الدعوة في وقت سابق لإجراء انتخابات رئاسية وتجنب الدخول بمرحلة انتقالية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار.
ونقلت قناة "النهار" عن صالح، قوله إن "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر"، مؤكدا أن "ترجيح الشرعية الدستورية يجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الجزائري: ليطمئن الشعب بأن الجيش لن يخلف وعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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