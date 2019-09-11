كاتب عراقي: الوجود العسكري التركي في العراق باتفاق موقع بين البلدين

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وأشار فياض إلى أن وجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية بناء على اتفاق موقع بين البلدين، في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولم تقم أي من الحكومات العراقية المتعاقبة بإلغائه حتى الآن.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأشار إلى استمرار فاعلية الاتفاق حتى الآن، نظرا لعدم إلغاءه، حتى بعد التدخل الأمريكي في العراق عام 2003.
وأضاف الكاتب الصحفي العراقي فياض، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن حزب العمال الكردستاني موجود في جبال قنديل، وهي منطقة مشتركة بين العراق وسوريا وتركيا، وهذه المنطقة جبلية ومليئة بالمغارات والكهوف، وبالتالي يصعب وصول الأليات العسكرية إليها، وحتى القصف الجوي لا يمكن أن يستهدفها بسهولة، وتحتوى على سكن ومعسكرات تدريب للجماعات المصنفة تركيا إرهابية.
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