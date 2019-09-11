ذكر موقع "مصراوي" أن قضية "التخابر مع حماس" هي القضية الثانية التي يصدر فيها حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل مرسي بعد قضية "اقتحام الحدود".
ونقل الموقع عن المحكمة قولها "إن كان يستحق العقاب بجريمة التخابر غير أن وفاته حجت المحكمة قانونا وأمره بيد الخالق".
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط توفيَّ داخل جلسة محاكمته في القضية يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي بعد طلبه الكلمة أمام القاضي.
وحكمت المحكمة، اليوم، بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من بين 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتنسيق معها لشن هجمات إرهابية داخل البلاد.
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين من عناصر جماعة، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي محمد شيرين فهمي، فيما حصل 6 من أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في قضية "التخابر مع حماس"... انقضاء الدعوى الجنائية ضد محمد مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.