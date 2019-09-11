دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تكشف عن قاعدة الشحن اللاسلكي Lite بسعة 10000 mAh وسعر 18 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة شاومي أحدث قاعدة شحن لاسلكي Lite بسعة 10000 mAh، والتي تتيح للمستخدم شحن الهواتف الذكية لاسليكاً وتأتي للأسواق بسعر 18 دولار فقط.

تتميز قاعدة الشحن اللاسلكي Lite التي تقدم من شاومي اليوم بدعم شحن لاسلكي بقدرة 10W، كما تدعم قاعدة الشحن تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، أيضاً تدعم قاعدة الشحن معايير Qi للشحن اللاسلكي، لذا من المتوقع أن تدعم شحن هواتف الأيفون وهواتف سامسونج أيضاً.

ومن المقرر أن تدعم قاعدة الشحن اللاسلكي شحن الهواتف الذكية لاسلكياً أو عن طريق الأسلاك أيضاً وفي نفس الوقت، كما يمكن أن تدعم شحن هاتف Xiaomi Mi 9 مرتين، كما تدعم شحن هاتف iPhone XS حتى 2.5 مرة.

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وتأتي قاعدة شحن Lite اللاسلكية من شاومي بتصميم من البلاسيك، كما تقدم الشركة قاعدة الشحن بلوني الأبيض والأسود، وتتميز قاعدة الشحن بوزن أخف من الإصدار السابق، حيث يصل وزن القاعدة إلى 75 جرام، مع سماكة 1.8مم.

كما تأتي قاعدة الشحن بواجهة USB-C، مع أقصى قدرة لمدخلات الطاقة 18W، كما يستغرق شحن قاعدة الشحن بشكل كامل فترة 4 ساعات فقط، وتأتي بمعايير حماية FOD لتجنب إرتفاع حرارة قاعدة الشحن.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تكشف عن قاعدة الشحن اللاسلكي Lite بسعة 10000 mAh وسعر 18 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.