دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور المسربة التي تؤكد تطوير ابل لنظارة الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أول لقطات الشاشة التي جاءت عبر مطوري منصة iOS والتي تؤكد على تطوير ابل لإصدارها الخاص من نظارة الواقع المعزز، والتي تظهر في التسريبات برمزي Starboard وGarta.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط ابل لإطلاق إصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، كما أكدت تسريبات أخرى على أن عملاق التكنولوجيا بدأت بالفعل في العمل على تطوير نظارة الواقع المعزز، ويؤكد هذه التفاصيل إستحواذ ابل على براءات إختراع لدعم تطوير النظارة، كما أكدت ابل خلال عام 2017 على أن الشركة جمعت 1000 مهندس لتطوير النظارة.

ولقد أشارت تقارير جاءت عبر بلومبرغ، وCNET إلى جانب المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، إلى أن ابل تعمل على تطوير وإنتاج نظارة الواقع المعزز في 2019، بينما يبدأ الشحن في 2020، ولقد أكدت لقطات الشاشة التي رصدت اليوم لنظام تشغيل iOS على إستمرار خطط ابل بالفعل.

وتأتي النظارة في التسريبات المصورة برمزي StarBoard وأيضاً Garta، حيث ظهرت هذه التسريبات في البناء الداخلي لتحديث iOS 13، ومن ثم ظهرت في الإصدار التجريبي أيضاً.

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وتؤكد الصورة بتفاصيل واضحة على تطوير ابل لمنتج جديد يعرف بGarta، حيث يتيح هذا المنتج تشغيل وتجربة تطبيقات الواقع المعزز، لذا تشير التوقعات إلى أن Garta هي نظارة الواقع المعزز المرتقبة من ابل.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات Troughton-Smith أن تعليمات iOS 13 البرمجية تحتوي على مؤشرات تشير إلى وحدات تحكم في الألعاب، أيضاً من المتوقع أن تأتي نظارة ابل بتجربة تحاكي Samsung Gear VR أو جوجل Cardboard، إلا أن المؤشرات الأولى تشير إلى أن ابل لن تبدأ شحن وإطلاق الهاتف قبل إجراء إختبارات للتأكد من كفاءة التصميم والآداء.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور المسربة التي تؤكد تطوير ابل لنظارة الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.