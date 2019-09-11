شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، أن الانتخابات الرئاسية فى الجزائر ستجرى فى موعدها، وفقا لما نشرته سكاى نيوز عربية.

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