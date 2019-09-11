شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تلقى القبض على عصابة تخصصت فى السرقة بالإكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق التحرى والضبط الميدانية، بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط عصابة مكونة من 6 أفراد من الجالية الأفريقية، مارست عمليات السرقة بالإكراه والنشل بالمناطق الصناعية وشارع الوحدة.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم" تعد تلك الجهود، من قبل رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، متوافقة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل دول العالم فى مجالات الأمن والسلامة.

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وقد أشاد قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسى، بكفاءة وقدرة رجال التحريات والمباحث الجنائية فى مواجهة وضبط كافة الظواهر الإجرامية، وتوفير كافة الإمكانات المساعدة على تحقيق تلك الرؤية، مطالباً فى نفس الوقت الجهات المعنية بأذونات دخول الدولة مراجعة الضوابط لبعض الجنسيات من خلال الإحصائيات والتحاليل للأساليب الإجرامية التى تمارس من بعض الجنسيات، حيث تبين من خلال التحقيق مع أفراد العصابة بأن أربعة منهم دخلوا إلى الدولة بتأشيرة زيارة، بينما كان يقيم الاثنان الآخران بصورة غير مشروعة.