شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جنرال جزائرى بسكتة قلبية داخل مكتبه فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الجنرال جمال عمرون، مدير مركب صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها، إلى أزمة قلبية أودت بحياته صباح اليوم الأربعاء. ووفق ما جاء فى قناة "النهار الجزائرية"، فإنّ الجنرال توفى بمكتبه بمقر العمل فى الخروبة بالعاصمة. Advertisements من جهتها، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما لم يصدر أى بيان من وزارة الدفاع الجزائرية حول الواقعة.

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