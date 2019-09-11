مرشح للمجلس الإتحادى الإماراتى ينسحب من السباق الانتخابى بأم القيوين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، عن انسحاب أحد المرشحين من خوض الانتخابات، مبينة فى الوقت ذاته أن هناك إقبالا جيدا لتقديم طلبات اعتماد الخطط الدعائية لكل المرشحين.
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكدت اللجنة أنها مستمرة فى تلقى طلبات المقار الانتخابية واعتماد تقديم الوكالات من المرشحين، ممن تنطبق عليهم الشروط، وهى: أن يكون ضمن الهيئة الانتخابية فى الإمارة التى ينتمى إليها المرشح، موضحة أن آخر موعد لتلقى طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر الجارى.
وأوضحت، أن الحملات الإعلانية مستمرة حتى الرابع من أكتوبر المقبل، مؤكدة أهمية الالتزام من قبل المرشح بالضوابط والتعليمات التنفيذية لانتخابات الوطنى 2019 حتى لا يكون عرضة للمخالفات.
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